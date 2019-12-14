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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Diplomalı cahiller ülkesi

Türkiye elinde diploma olan cahiller ülkesi olmaktan çıkmalı.

Yoksa yakın gelecekte bizi mahkemede temsil edecek iyi avukat ve tedavi edebilecek doktorlar bulmakta bile zorlanmaya başlayacağız gibi geliyor. Bu mesleklerde kaliteyi hala daha ayakta tutanlar 50’li yaşlarda, eski dönemlerde mezun olmuş arkadaşlar. Yenilerin bir çoğu hiç bir işe yaramıyorlarmış. Bunu mesleklerin içinde olanlar söylüyorlar.

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Diplomalı cahil yetiştirmek acaba bir amaç mıdır bilemiyorum ama bu böyleyse bundan da ülkemizin geleceği düşünülerek bir an önce vazgeçilmeli.

Serdar Turgut’un yazısı

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