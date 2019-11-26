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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: CHP’nin kaçırmak üzere olduğu büyük fırsat

CHP içinde Atatürkçü sol milliyetçilik diye tanımlayabileceğimiz bir ulusalcı cephe var. Bir de partiyi ulusalcıların koymaya çalıştığı sınırların, kırmızı çizgilerin dışına taşıyıp CHP’yi halkı daha kapsayıcı hale getirmeye çalışanlar da bulunuyor. İstenirse bunlara yeni solcu cephe de denilebilir.

Ancak burada asıl önemli olan CHP kendi içinde bu görüşleri acilen tartışması gerekirken yaşanan son gereksiz olaylardan sonra bundan hızla uzaklaşmak tehlikesi altında.

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Eğer bu tartışma yapılıp gelecek için bazı kararlar alınmadan 2020 yılı içinde kurultaya gidilirse CHP büyük bir fırsatı kaçırmış olacak.

Serdar Turgut’un yazısı

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