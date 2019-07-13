Serdar Turgut: Çekirdek tüketiminde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktık

Türkiye kişi başına ay çekirdeği tüketiminde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktı.

Son yayınlanan verilere göre dünyada kuruyemişi en çok tüketen ülke kişi başına 12 kilo 200 gram ile Çin. İkinci sırada ise kişi başına 10 kilo 800 gram ile Türkiye bulunuyor. Çekirdek çitlemede Türkiye’nin dünyada belirgin bir önderliği ve üstünlüğü var.

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Peki durum neden böyle? Neden Türkler bu kadar fazla çekirdek çitliyor. Uzmanlar çeşitli nedenler öne sürüyorlar. Kimisi can sıkıntısı gerekçesini veriyor. Bir başka öne sürülen neden ise işsizlik.

Bu iki neden de etkilidir bolca çekirdek çitlenmesinde.

Ancak bence bir başka neden daha var. Bu bilimsel bir tespit değil sadece benim şahsi gözlemlerime dayanıyor. Bence çekirdek çitlemenin insan beynini uyuşturan bir yanı da bulunuyor.

Serdar Turgut’un yazısı