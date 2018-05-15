Serdar Turgut: Bu tiplerin beynine göre Erdoğan ‘anti Christ’

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Yani çıkacak Armageddon savaşında onlara göre kötü taraf Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreçte dünyaya döneceğine inanılan Christ karşısında bu tiplerin beynine göre Erdoğan da anti Christ olarak yer alıyor.

Anlayacağınız kendisini dünyanın en güçlü devleti olarak gören Amerika, biraz düzgün eğitim almış beş yaşındaki bir çocuğun bile “Anlamsız, deli saçması bunlar” deyip güleceği şeylere inanarak kararlarını verebiliyor.

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Yüzde 81’inin Trump destekçisi olduğu bu seçmen kitlesi böyle olunca Türkiye’ye yönelik rasyonel, mantıki bir karar alınabilmesi de imkânsız hale gelmiş durumda Washington’da. Acıklı ama gerçek maalesef böyle.

Üstelik bu tipler Armageddon’un olacağına inanmakla kalmıyor, bunu yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Örneğin, bakın Kudüs kararına veya İran hakkında yapılanlara.

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Kongre üyelerinin ofis telefonları gün boyu susmuyor; “Rahip Brunson’u kurtarın” diyor arayanlar. Onların düşüncesine göre Evanjelist rahip, Armageddon savaşında düşman olan tarafın elinde tutsak. Böyle düşünüyorlar, bu nedenle tamamen çıldırmış durumdalar.

Sadece kendi dünyalarında çıldırmakla kalsalar bu zararsız olabilirdi de ama kendileri gibi Kongre’yi ve yönetimi de çıldırttılar ne yazık ki.

Serdar Turgut’un yazısı