Serdar Turgut: Bilim insanları psikolojide ‘mükemmel fırtınanın’ yaşanmakta olduğunu söylüyor

Bilim insanları psikolojide ‘mükemmel fırtınanın’ (perfect storm) yaşanmakta olduğunu söylüyorlar. Endişenin çok arttığı ve belirsizliğin de hakim olduğu ortamlarda bunun normal olduğunu söylüyorlar. Normal olabilir ama bireye maliyeti de bir o kadar fazla olan bir gerginlik dönemindeyiz.

Bir psikiyatrist stres hormonlarının insanı hasta edebileceğini de söyledi. Yani virüs kapma endişesinin sağlam insanları bile hastaymış gibi yapabileceği biliniyor artık. Hastaneler bu yüzden sağlam olduğu halde kendinde sendrom gördüğünü sanan insanlarla dolup taşabiliyor.

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Serdar Turgut’un yazısı