Serdar Turgut: Beyaz Saray F-35 sorununu Kongre ile uzlaşı içinde aşmaya çalışıyor

Amerikan yönetimi, F-35 sisteminin Türkiye’ye verilmemesi için kongreden gelen baskıyı nasıl aşacağını düşünüyor.

Türkiye’nin teknolojik katkı ve bakım merkezi olarak hayati öneminin bulunduğu çok devletli F-35 sistemi projesi normal seyrinde giderken, kongrenin müdahalesiyle yönetimin planları tamamen bozuldu.

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Bölgesel dengeleri ve Rusya’nın bölgedeki artan gücüyle rekabeti düşünmek zorunda olan ve bu süreçte Türkiye’yi daha fazla kendinden uzaklaştırmamak isteyen Beyaz Saray, gittikçe daha tıkanma yolunda yürüyen F-35 sisteminin Türkiye’ye teslimatı sorununu kongre ile bir uzlaşı formulü içinde aşmaya çalışıyor.

Serdar Turgut’un yazısı