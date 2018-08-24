Serdar Turgut: Başkan Trump faizler konusunda Başkan Erdoğan’ın çizgisine gelmeye başladı

Amerikan Yönetimi ve onun Hazinesi’nin kontrolündeki kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin faiz artırmamasına takmış durumdalar.

Hakim global finansman çevreleri krizlere tepki konusunda Türkiye’nin hakim çizgi dışına çıkmamasını ve başka ülkelere de örnek olacak farklı davranışlar sergilmesini istemiyorlar. Global hakimiyetleri açısından bundan çekiniyorlar, Türkiye’nin bu tavrının kendi global hakimiyetlerine karşı bir başkaldırı olduğunu düşünüyorlar.

Reklam

Arjantin örneğinde olduğu gibi kriz oluştuğunda her ülkenin mutlaka faiz artırmasını ve sonra da mutlaka IMF’nin kapısına gelmesini sağlamaya uğraşıyorlar.

Raporlarını açıklamadan önce mutlaka ABD Hazinesi ile bağlantıya geçen üç kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye’ye faiz artırımı tavsiyesinde ısrarla bulunması bu hakim ideoloji ile bağlantılıdır.

Reklam

Tamam bunları anlıyoruz ve bunun global hakim finansman çevreleri ile bağlantısını da görüyoruz ama Başkan Trump faizler konusunda Başkan Erdoğan’ın çizgisine gelmeye başladı.

Serdar Turgut’un yazısı