Serdar Turgut: Bannon’ın Türkiye’deki seçimi analiz ettiğini ve yalan üretmekte uzman olduğunu unutmamalıyız

Başkan Trump’ın tam desteğini almış bulunan Bannon ve arkadaşlarının şu anda Türkiye’deki seçimi de analiz ettiklerini ve bunların yalan haber üretmekte uzman olduklarını unutmamalıyız. Türkiye’de provokasyonlara ve gerilim düzeyi hızla yükselmeye açık bir potansiyel de var.

Bunlar bu ortamda nereden çıktığı belli olmayan yalan haberlerle, özellikle sosyal medyayı kullanarak siyasi tartışmaları yönlendirmeye kalkışabilirler. Bu konuya dikkatimi çeken Washington’daki uzman kaynağım, “İşte bu yüzden derinde sürmekte olan bu gelişmeleri bilmelisiniz ve dikkat etmelisiniz” diye uyardı beni.

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Serdar Turgut’un yazısı