Serdar Turgut: Atilla davasında görev almış savcı ve FBI ajanlarına Alberto Nisman ödülü verilecek

Uzun zamandır Washington’un gerçek güç merkezi olduğunu söylediğim Foundation for Development of Democracy’nin (FDD) gerçek yüzünü anlattım. Neokon-evanjelist işbirliğinin merkezi gibi çalışan bu kuruluş dün öyle bir şey yaptı ki, bir kesimin Türkiye’ye karşı kötü niyetlerinin ve önyargılarının belgesi ortaya çıkmış gibi oldu sonunda.

Yönetim içindeki Türkiye karşıtı önemli isimlerle direkt bağlantısı olan ve çoğunu da kendi içinden çıkarmış olan FDD, 28 Ağustos’ta Hakan Atilla davasında görev almış savcı ve FBI ajanlarına kurumun prestijli ödülü olan Alberto Nisman ödülünü verecek. Toplantıda ayrıca savcı ve FBI ajanları da bir konuşma yapacaklar.

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28 Ağustos’taki toplantıda Amerika’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kıdemli politika danışmanı ve politika planlama biriminin direktörü Brian Hook da bulunacak.

Serdar Turgut’un yazısı