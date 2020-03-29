Serdar Turgut: Amerika’da ne zaman travmatik bir sosyal olay olsa bedelini kadınlar ödüyor

ABD’deki ‘Domestik Şiddet Ağı’ (Domestic Violence Network) yetkilileri açıkladı.

Amerika’da ne zaman toplumun tümünü etkileyen travmatik bir sosyal olay olsa bunun bedelini evde kocasından veya sevgilisinden şiddet gören kadınlar ödüyormuş.

‘Domestik Şiddet Ağı’nın yaptığı tespite göre bu 11 Eylül saldırısından sonra böyle olmuş, yine 2008 büyük ekonomik krizinde de bu yaşanmış; yani bedeli evlerdeki kadınlar ödemiş, şiddete maruz kalmışlar.

Eski olaylar ile karşılaştırıldığında şu anda durum daha vahimmiş kadınlar daha büyük tehdit altındaymışlar.

Serdar Turgut’un yazısı