Serdar Turgut: Amerika maske konusunda toplumsal bölünmeye doğru gidiyor

Kültürel ve siyasi açıdan bölünmüş toplumlarda bir yeni ve daha büyük bölünme alanı maske konusunda yaşanmaya başlandı.

Amerika maske takma konusunda global düzeyde en büyük toplumsal bölünmeyi yaşamaya doğru gidiyor. Toplumun bir bölümü maskeyi katlanılması küçük bir rahatsızlık olarak görüyor ve kurallara uyuyor.

Reklam

Ancak sayıları hayli fazla olan bir başka grup da var; onlar maske takmaya zorlanmalarını kendi bireysel özgürlük alanlarına devletin bir müdahalesi olarak görüyorlar.

Ve onlar yapılan tüm uyarılara rağmen kamusal alanlarda maskesiz dolaşmayı devletin zorlamalarına karşı bir siyasi tavır koyma olarak anlatıyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı