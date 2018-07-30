Serdar Turgut: ABD’nin yönlendirmesi altında olan YPG’li İlham Ahmed’in Esad rejimi ile sürdürdüğü görüşmeler

Rusya ile ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere ‘Siz bundan sonra, Rusya ve Esad rejimi ile koordineli çalışacaksınız’ denilmesine karar verilmişti. Bunun hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ama sızan bilgiler bu yöndeydi.

Bunun anlamı, ABD’nin Esad rejiminin devamına onay vermesi ve ayrıca Kürtlere, Suriye merkezi yapısından kopmayacak şekilde bir otonomi verilmesi yolundaki Rusya planına da ABD’nin onay vermesi demek oluyordu.

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Tamamen ABD’nin yönlendirmesi altında olan YPG’li İlham Ahmed’in Esad rejimi ile sürdürdüğü görüşmeleri de bu çerçeve içinde ele alıp anlamak gerekiyor.

Açıkçası Kürtler, Suriye’nin kuzeyinde bir otonom yapının geleceğinin nasıl olacağını Esad rejimi ile konuşmaya başladılar, bunun adımları atılıyor. Kürtler rejim ile işbirliğinin yol hartasını çıkarıyorlar. Bu arada Tabka Barajı’nın onarılması gibi işlerde de rejim ile işbirliğine gidiyorlar.

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Washington’daki kaynaklar, heyetin Esad rejimi ile ayrıca İdlib’i de konuştuğunu belirtiyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı