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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: ABD’nin Münbiç için yol haritasına yeni bir şekil vermek istediği konuşuluyor

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ABD dışişlerinin birimleri, yeni döneme hazırlıklı olmak için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu hassas ülkelerle ilgili dosyaları yeniden çalışmaya başladı.

Tillerson’un bugüne kadar Türkiye de dahil birçok ülkeye vermiş olduğu yönetimi bağlayıcı sözlerin bakanlıkta Pompeo’nun talimatıyla gözden geçirildiği ve çoğunun yeniden ele alınarak yeni yol haritaları çizileceği belirtiliyor.

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Ele alınacak konuların başında Tillerson’un Ankara’da işaretini vermiş olduğu Münbiç için yol haritasının yer aldığı ve yönetimin bu yol haritasına yeni bir şekil vermek istediği konuşuluyor Washington’da.

Serdar Turgut’un yazısı 

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