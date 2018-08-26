Serdar Turgut: ABD’nin Jeffrey gibi sorunları çözme yanlısı bir kişiyi özel temsilci ataması iyi haber

Amerikan yönetimi siyasi çözüm çabalarının yoğunlaşacağı Suriye için yeni özel temsilci atadı. Büyükelçi James Jefrrey devlet görevinden ayrıldığından bu yana Washington’da bir düşünce üretim kuruluşunda çalışmaktaydı. Washington’da Türkiye’yi en iyi anlayan ve dostça yaklaşarak sorunlara çözüm arayan ender kalan makul diplomatlardan bir tanesidir. 2008 ile 2010 arası Türkiye Büyükelçisi ve 2010-2012 arası da Irak Büyükelçiliği yaptığından hem Türkiye’yi hem de bölgeyi Washington’da en iyi bilen uzmanlardandır.

Suriye bağlamında Türkiye açısından da son derece hassas bir döneme girildiğinden ABD’nin James Jeffrey gibi Türkiye ile makul konuşarak sorunları çözme yanlısı bir kişiyi özel temsilci ataması bana iyi bir haber olarak geldi.

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Washington’da iyi bir haber almayı çok uzun zamandır özlediğimden bu gelişme bir türlü teselli hediyesi gibi geldi bana.

James Jeffrey Cumhuriyetçidir ama son ABD seçiminden önce Trump’ın seçilmesine karşı çıkmış, hatta bunu açıklayan bir bildiriye imza da atmış bir diplomattır. Cumhuriyetçi Parti’yi son dönemde ele geçiren evanjelist akımdan uzaktır ve eski Cumhuriyetçi Parti’nin merkez eğilimli makul düşünmeye çalışan klasik çizgisine çok yakındır. Türkiye’yi ve bölgeyi çok iyi tanıması onun atanmasına kaşı çıkabilecek itirazların yükselmesini engelledi.

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Serdar Turgut’un yazısı