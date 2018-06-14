Serdar Turgut: ABD’deki yoruma göre 3. köprü gibi yatırımlar Erdoğan’ın Çin’le işbirliği stratejisini ortaya koyuyor

Sanki talimat almışlar gibi yönetimin ilgili birimlerinden kimin veya hangi partinin kazanmasını istedikleri hakkında, “off the record” da olsa bir beyan alamıyorsunuz.

Neyi tercih ettiklerini söylememelerine rağmen neyi istemedikleri zaten uzun zamandır belli olduğundan bunu net olarak ifade edebiliyorlar.

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Bu da resmi bir tavır olarak ortaya konulmuyor, sadece özel görüşmelerinde analizin arasında söyleyip geçiştiriyorlar.

Bu birimlerde, gerek elçilikten gelen bilgiler gerekse kendilerinin direkt haber kaynaklarından aldıkları doğrultusunda seçim süreci konusunda hayli detaya inildiğini anlıyorum.

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Örneğin, seçim kampanyası sürecinde köprü ve diğer altyapı yatırımları hakkında söylenenler üzerine burada yapılan değişik yorumlar dikkatimi çekti.

Buradaki birimlerde, muhalefetin bu yatırımların gerçek anlamını tam kavrayamadıkları düşüncesi dile getiriliyor.

Onlara göre Erdoğan’ın bu tür yatırımlara öncelik vermesi, Türkiye’nin dış politikasının geleceğine yönelik çok farklı bir strateji ortaya koyuyor.

Buradaki yoruma göre “Kanal İstanbul” ve “üçüncü köprü” gibi yatırımlar Erdoğan’ın kısa süre içinde İpek Yolu projesi çerçevesinde Çin’le büyük bir eko/stratejik işbirliğine gitme stratejisini ortaya koyuyor.

Buradaki uzmanlar bu projede Rusya’nın da aktif biçimde yer alacağını ve global düzeyde Avrasya merkezli, Amerika’ya karşı yeni, güçlü bir ortaklığın temelinin atılacağını düşünüyor ve Türkiye’yi de bu çerçevede anlayıp konumlandırmak gerekeceğini söylüyorlar.

Dolayısıyla yaklaşan seçim, bu ortaklık olasılığı ihtimalini en aza indiren formül hangisi olur çerçevesinde de değerlendiriliyor.

Serdar Turgut’un yazısı