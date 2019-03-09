Serdar Turgut: ABD’de Türkiye hakkında asılsız laflara hazır olalım

Benim konuştuğum bazı uzmanlar şimdi Michael Flynn’in de kendinden isteneni yapıp, Türkiye aleyhine konuşup, asılsız suçlamalar getirip kurtulmayı deneyeceğini söylüyorlar.

Gelen bilgilere göre özel savcı Trump’ın Rusya ile işbirliği suçlamasına yönelik bir sonuç alamadı ve bu defa da sorguya çektiği insanlara başka konularda baskı yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Michael Flynn. Ona da Rusya ile ilişkiler konusunda sorular soruldu ama sonuç tam alınamadığından savcı bu defa da Türkiye ile ilgili sorular sorup onu o açıdan sıkıştırmaya başladı. Eğer Türkiye nedeniyle onu çok sıkıştırırsa Rusya konusunda istediği cevapları alabileceğini düşünmüş olmalı. Savcı istediği cevapları alırsa ondan, Michael Flynn’i cezasız bırakma ihtimali var.

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İşte bu tuzağa düşmüş olan bir kişi bugünlerde Türkiye aleyhine ne istenirse söylemeye hazır mahkemede şahitlik yapacak; ülkemiz ve onun için çalışanlara kendisini kurtarmak için asılsız laflar etmeye başlayacak.

Serdar Turgut’un yazısı