Serdar Turgut: ABD’de ileride Rusya konusunda Türkiye’nin yardımının istenebileceği düşünülüyor

Bu üst düzey yetkililer, sorulara detaylı cevaplar vererek Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi hakkında Amerikan tarafının görüşlerini aktardılar.

– Amerika bu süreci Suriye’de gerginliklerin azaltılması ve çatışmasızlık alanlarının genişletilmesi sürecinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Reklam

– NATO müttefiki Türkiye ile anlaşma içinde olduklarını ve birlikte çalışacaklarını anlatıyorlar.

– Amerikan tarafı bunu hayli geniş çerçeveli bir anlayış olarak görüyor. Münbiç’teki süreç de bu geniş çerçeve anlayışı içinde yürütülecek.

Reklam

– Bu nedenle Washington, Münbiç’ten çekilme ve yeni yönetim getirme takvimi üzerine net tarih veremiyor. Bunun, çerçeve anlayışın işletilmesi sürecinde bölgede yaşanacak gelişmelere bakılarak Türkiye’yle müzakereler sonucunda kararlaştırılacağı vurgulanıyor.

– Şehirdeki bazı YPG eğiticilerinin (PKK bağlantılıların) bölgeden uzaklaştırılmasına girişilecek. YPG de “Bunların eğitim verme işleri bittiği için gidecekler” diyerek bu durumu teyit etti.

– Çatışmasızlık bölgesi sınırındaki devriyenin orta-uzun vadede Türkiye tarafından yapılabileceği daha sonra yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek.

– Yönetim gerginliğin bu şekilde azaltılmaya başlanmasıyla şehre bir saldırının olmayacağını ve YPG’nin daha doğuya çekilebileceğini düşünüyor. Suriye rejiminin ve Rusya’nın, şehrin güney bölgesinde konuşlandığını ve ABD yönetiminin bu gerginlik azaltma sürecinde Rusya’yla dirsek temasında olduğu söyleniyor. İleride Rusya konusunda gerekirse Türkiye’nin de yardımının istenebileceği düşünülüyor. Yönetim yaptığı açıklamada ne zaman Türkiye adı geçse mutlaka başında “NATO müttefikimiz” vurgusunu yapmaya dikkat ediyor.

Serdar Turgut’un yazısı