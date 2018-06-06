Serdar Turgut: ABD, YPG’yi rencide etmeden bu yeni politikayı uygulama formülünü arıyor

Şimdi yönetim, bugüne kadar yanında durduğu YPG’yi pek rencide etmeden bu yeni politikayı sahada nasıl uygulayacağının formülünü arıyor. Münbiç yol haritasının uygulanması konusunda somut bir takvimin henüz ortaya çıkmaması da ABD’nin zaman ihtiyacından kaynaklanmış görünüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, işte bu nedenle 6 aya kadar somut sonuçların görüleceğini söylüyor.

Bu somut adımlar, iki ülke arasındaki ortak çalışma grubu tarafından kararlaştırılacak. Bu ortak çalışma gruplarından biri zaten pazartesi günü öğleden sonra toplandı. Diğeri de yakında toplanacak ve Münbiç ortak kararlılığının takvimini netleştirecek.

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Sonuç itibarıyla bu zirve, Dışişleri Bakanı’mızın dediği gibi bir başarıdır ve iki ülke arası ilişkinin normalleştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bundan sonra ABD yönetiminin uygulama konusunda atacağı somut adımlar iyi izlenmeli.

Serdar Turgut’un yazısı