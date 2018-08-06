Serdar Turgut: ABD, Türkiye’deki altın piyasasını izliyor

Amerikan Hazine Bakanlığı’nı çok yakından izleyen kaynaklar Amerika’nın son günlerde Türkiye’deki altın hareketlerini ve altın piyasasını takip altına aldığını belirttiler.

İran’a getirilecek yaptırımların Türkiye’yi nasıl etkileyeceği üzerine konuşmalar yapmak için ülkemize gelen, terör finansmanını takipten sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın bu konuyla çok ilgili olduğu ve takibin sıkı tutulmasını söylediği vurgulanıyor.

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Hazine kaynaklarının, Türkiye’de son günlerde hayli yüklü altın satın almaları olduğunu öne sürerek, bunun nedenini araştırdıkları söyleniyor.

Aynı kaynaklar bu altın hareketlerinin nedeninin döviz kurları ile ilgili yatırımcı endişesi de olabileceğini, ancak yaklaşan İran yaptrımları nedeniyle bazı işadamlarının İran ile altın karşılığında ticarete hazırlanıyor olabileceğinden de şüphenildiğini vurguluyorlar.

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Halkbank davasında altının İran ile ticarette nasıl kullanıldığının ortaya çıktığını belirten aynı kaynaklar, ‘Eğer Türkiye’de yine bu konuda bir hazırlık varsa, Amerika bu defa daha dikkatli olmak zorunda’ vurgusunu da yapıyorlar.

Hazine kaynakları Amerika’nın bu defa İran ihracatını sıfıra yaklaştırmaya kararlı olduğunu ve bu nedenle yaptırımların hiçbir şekilde delinmesine izin vermemeye çalışacaklarını da söylüyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı