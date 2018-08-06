Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: ABD, Türkiye’deki altın piyasasını izliyor

Amerikan Hazine Bakanlığı’nı çok yakından izleyen kaynaklar Amerika’nın son günlerde Türkiye’deki altın hareketlerini ve altın piyasasını takip altına aldığını belirttiler.

İran’a getirilecek yaptırımların Türkiye’yi nasıl etkileyeceği üzerine konuşmalar yapmak için ülkemize gelen, terör finansmanını takipten sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın bu konuyla çok ilgili olduğu ve takibin sıkı tutulmasını söylediği vurgulanıyor.

Reklam

Hazine kaynaklarının, Türkiye’de son günlerde hayli yüklü altın satın almaları olduğunu öne sürerek, bunun nedenini araştırdıkları söyleniyor.

Aynı kaynaklar bu altın hareketlerinin nedeninin döviz kurları ile ilgili yatırımcı endişesi de olabileceğini, ancak yaklaşan İran yaptrımları nedeniyle bazı işadamlarının İran ile altın karşılığında ticarete hazırlanıyor olabileceğinden de şüphenildiğini  vurguluyorlar.

Reklam

Halkbank davasında altının İran ile ticarette nasıl kullanıldığının ortaya çıktığını belirten aynı kaynaklar, ‘Eğer Türkiye’de yine bu konuda bir hazırlık varsa, Amerika bu defa daha dikkatli olmak zorunda’ vurgusunu da yapıyorlar.

Hazine kaynakları Amerika’nın bu defa İran ihracatını sıfıra yaklaştırmaya kararlı olduğunu ve bu nedenle yaptırımların hiçbir şekilde delinmesine izin vermemeye çalışacaklarını da söylüyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı 


SON HABERLER

Muhalefetteki dağınıklığın nedenleri ve çıkış önerisi

LEVENT GÜLTEKİN [email protected] / @acikcenk  Muhalefet partilerinde belirgin bir dağınıklık hatta bozgun havası var. Bu dağınıklığın tek nedeni muhalefet patilerinde yaşanan parti içi iktidar mücadeleleri değil. Esas sorun, devletin parti devletine dönüşmüş olması. Referandumda kabul edilen yeni anayasayla Türkiye’de sadece rejim değişmedi, devlet artık parti devletine de dönüştü. Yani eskiden devletin kurumları vardı. Yasama, yürütme, yargı ve […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...