Serdar Turgut: ABD ordusuna ‘her kademede büyük savaşa hazır olun’ talimatı verilmiş

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New York Times’ta, Amerikan ordusunun bir süredir Kuzey Kore’yle savaş senaryoları için her düzeyde tatbikatlar yaptığına dair uzun ve detaylı bir haber yayınlandı. Haberde ordunun nükleer silah tesislerini ele geçirip güvenli hale getirmesi, savaş oyunları da dahil çeşitli bölgelerde Kuzey Kore’ye yönelik saldırı tatbikatlarının yapılmakta olduğu anlatılıyor.

Amerikan ordusunun komuta kademesi, neredeyse 20 yıldır global terörle mücadeleye konsantre olmaları ve ordunun yıllardır düzenli olmayan silahlı gruplarla asimetrik savaşlara ağırlık vermesi nedeniyle, şu anda düzenli orduya sahip bir ulus devletle savaşma yeteneklerinin çok azaldığı tespitini yapmış.

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Orduya, “Her kademede bir büyük savaşa hazır olun” talimatı verildiğinden şu anda koskoca ordu yeniden düzenli savaşa kendini hazırlamaya çalışıyormuş. Global dünyanın her tarafında tırmanmakta olan gerginlik nedeniyle buna zamanında hazır olup olamayacakları ise şüpheli.

Serdar Turgut’un yazısı