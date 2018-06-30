Serdar Turgut: ABD Kongresi ile yönetim, Türkiye uzlaşması arıyor

Amerikan yönetimi zorlanarak olsa da bölgemizde Türkiye’yle işbirliğine gitmeden hiçbir somut adım atamayacağı gerçeğini görmeye başladı ve iki ülke arası ilişkilerde yaşanan sorunları daha büyütmeden bir şekilde çözmenin yollarını arıyor.

Kongre de Türkiye olmadan yürünemeyeceğini görse bile yine de sorunların üzerine gitmek ve bunları büyütmek isteyenlerin güdümünde ısrarını sürdürüp yönetimi zorluyor.

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Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye hakkında tereddütlerini ortaya koyan senatörlerin tespitlerine katılsa dahi yönetim sorunların daha da üstüne giderek Türkiye’yi Amerika’dan daha fazla uzaklaştırmak istemiyor.

Kongre içinde yönetimin bu yaklaşımına katılıp Türkiye’yle nasıl yürüneceğine dair daha makul bir yol saptamak isteyenler olsa da özellikle Evanjelik seçmenin etkisi altındaki üyeler bu orta yolu istemiyorlar ve var olan sorunların daha da üzerine giden sert tavırlar alınmasını istiyorlar.

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Görünen o ki, yönetim Kongre’yi de karşısına almadan Türkiye’yle çıkılan ortak yol haritasının bölgedeki yerel ihtiyaçlara en iyi cevabı vereceğini düşünüyor, ama bu son derece hassas dengeler içeren politikanın uygulanmasında nasıl yürüneceği ve özellikle Kongre’yle nasıl uzlaşılacağı konusunda henüz net bir fikir yok.

Ama bir uzlaşma zorunluluğunun kabul edilmesinin, uzun zamandır kilitlenmiş durumda olan Türk-Amerikan ilişkisinin yeniden canlanması anlamına geleceğini söyleyen uzmanlar da bulunuyor.

Serdar Turgut’un yazısı