Serdar Turgut: ABD ile Türkiye arasındaki bir çok gerginliğin temelinde bu karı koca var

Kudüs’teki elçiliğin açılışında Sheldon karısı Miriam ile birlikte ABD Hazine Bakanı’nın yanındaydı. O gün kendisi de evanjelist olan hazine bakanı ile Sheldon, bu açılışa sert eleştiriler getirmekte olan Türkiye ile hesaplaşma yemini ettiler ve ondan sonra ABD ile Türkiye arasında yaşanan bir çok gerginliğin temeli de bu karı kocanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Sheldon ayrıca Suudi Arabistan, ABD ve İsrail arasında oluşturulan bölgeye yönelik stratejileri de arka planda sonuna kadar desteklemektedir.

Trump işte bu son verdiği ödülle Miriam ve kocasına ne kadar müteşekkir olduğunu göstermek istedi.

Şunu özellikle söylemek istiyorum;

Evet şu anda Türkiye ile ABD arası ilişki daha iyi gidiyor ve daha da iyileşeceğe benziyor. Ama bu tür insanların burada hala çok etkili ve sıkı çalışmakta olduklarını da hiç unutmamalıyız. Ona göre tedbirler de daima alınmalı.

Serdar Turgut’un yazısı