Serdar M. Değirmencioğlu: Yeni doğan bebek bile propaganda malzemesi

Geçen hafta yandaş medyanın başını çeken, rejim ne tür “haber” isterse onu üreten, yani sürekli yalan yayın yapan bir medya kuruluşu, “Doğar doğmaz asker selamı veren bebek” başlığı ile bir “videolu haberi” dolaşıma soktu…

Bu videoyu izlemek de, incelemek de zor ve üzücü. Rejimin savaş siyaseti için gerekli olan propagandanın her yerden fışkırması yetmezmiş gibi, artık bir bebek bile propaganda malzemesi yapılıyor. Elbette ki, bu uydurma öyküye inananlar olacak. Elbette ki, bu propagandadan etkilenenler olacak. O da ayrıca üzücü.

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Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı