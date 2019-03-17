Serdar M. Değirmencioğlu: Yeni askerlik sistemi militarist zihniyeti pazarlıyor

Geçtiğimiz günlerde bol bol yazıldı. Duymayan herhalde kalmadı. Mesele çok ama çok önemli olduğu için Milli Savunma Bakanı çok ciddi, çok önemli açıklamalar yaptı. Hatta renkli bir grafik çalışma ile bu açıklamaları süsledi. “Yeni askerlik sistemi” geliyormuş. “Bedelli askerlik ücreti belirlenmiş!” vs…

Rejimsever medya bu müthiş açıklamaları hemencecik haber yaptı. Müjde! “Vatandaşlar tarafından ‘tek tip’ askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmalarda sona gelindi!” Beklenen an! “Bakanlık tarafından yürütülen çalışmanın detayları netleşti!” vs… Bakanın açıklamaları incelendiğinde görülen, ‘yeni sistem’ ile gayet iyi tanıdığımız militarist zihniyetin yeniden pazarlandığı. Bu zihniyetin, yani militarizmin ‘yerli ve milli’ türevinin özelliklerini yeniden ele alalım.

Reklam

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı