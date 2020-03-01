Serdar M. Değirmencioğlu: Ölüm satıcıları susun!

Çocukları açık açık ölüme teşvik edenler peygamber sözleri olduğu söylenen ifadeleri kullandılar ki, hiç kimse şehitliğe özendirme çabasını sorgulayamasın. Diyanetin çocuklara ölüm satma çabasının nereden geldiği de belliydi. “Şehit olunca cennete gideceksiniz!” mesajının rejimin başındaki adam bizzat kendisi veriyor, “Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere ölüler demeyin!” diye bas bas bağırıyordu. Bütün bu sözler rejimin bir savaş siyasetine yöneldiğini ve çocukları ileride ölüme göndereceğini gösteriyordu.

Çocukları açık açık ölüme teşvik edenler, artık susun! Çocuklara ve gençlere ölümü yakıştıran, onlara ölmeyi benimsetmek isteyenler, artık susun! Savaş ve ölüm satarak bu rejimi ayakta tutamazsınız. Bu ülkede, bu bölgede yaşayan halklar için tek çıkış, barışı sağlamaktır.

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Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı

