Serdar M. Değirmencioğlu: Durdurmak yerine, öldürmeye yönlendirmek.

Rejimin papağanları, yandaşları, uşakları tarafından yaratılan büyük sis perdesi kapkara kabusun bir parçası. Gezi İsyanını karalamak ve tarihi rejime uyduracak şekilde yeniden yazmak üzere başlatılan dava süreci de öyle. Tam da bu nedenle, Gezi Davası ve rejimin ürettiği diğer uydurma davaları sıkı sıkıya takip etmek ve teşhir etmek gerekiyor. Rejimin tüm kurbanlarını ve katliamlarını da…

Geçen hafta Gezi Davası duruşması ile ortaya çıkan haberlerden biri rejimin niteliğini çok açık olarak ortaya koyuyor.: Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olanlardan biri, iddianamede yer alan 746 kişilik şikayetçi listesinde yer alıyor. Bu kişi bir polis. Suçlu olduğu o kadar kesin ki, polisleri koruyan ve kollayan bir yargı sisteminden 10 yıl 10 ay hapis cezası almış ve polislikten ihraç edilmiş biri. Suçu, 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi İsyanı gösterilerinde, başka polisler ve siviller ile birlikte Ali İsmail Korkmaz döverek öldürmek. Dahası, diğerlerini durdurmak yerine, öldürmeye yönlendirmek.

Reklam

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı