Serdar M. Değirmencioğlu: Çocuklar yerel yönetimden ne ister?

Çocuklar yerel yönetimlerden neler ister? Onları yerel seçimlerde neler ilgilendirir? Bu soruları çocuklara sormak isteyen İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu atölye çalışmaları düzenlemiş ve çocukların beklentilerini ifade etmeleri için aracı olmuş. Çocuklar beklentilerini şöyle ifade etmişler:

Her yerde parklar olsun istiyorum arkadaşlarımızla oynamak için.

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Voleybol oynamak istiyorum ilkokulda yok ortaokulda var.

Bütün mahallelerde spor salonları olmasını, futbol, basketbol, jimnastik, bale, buz pateni ve yüzme havuzlarının olmasını istiyorum.

Trafikte arabalar azalsın.

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Okula gitmemiz için servisler ücretsiz olsun.

Okulda bir değil iki kantin olsun.

Bisiklet sürebilmek için boş alanlarımız olsun.

Mahallemizde ücretsiz film izleyeceğimiz yerler olsun.

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı