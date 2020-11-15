Serdar M. Değirmencioğlu: Çocuklar için ve daha iyi bir dünya için, hemen şimdi barış isteyin!

Dünya Çocuk Günü yaklaşırken, dünyaya çocukların gözünden bakmak ve karanlık bulutlar arasından dünyaya ulaşan ışınları görmenin tam zamanı. En zor zamanlarda bile her çocuk, parlayan bir ışık kaynağı gibi daha iyi bir dünya isteyenlere umut, istek ve güç sağlıyor.

Dünyanın yeniden düşünülmesi, var olan düzenin değişmesi gerektiği ortada. Bunu, dünyayı berbat kılmak için elinden geleni yapanlar değil, ancak daha iyi bir dünya düşleyebilenler gerçekleştirebilir. Dünyanın gidişini gelecek dendiğinde para, altın, araba görenler düzeltecek değil. Kötü düzeni ancak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya görmek isteyenler değiştirebilir. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için barış gerektiğini çocuklar biliyor. Çocukları umursayanlara, çocuksuz bir dünya düşünemeyenlere ve 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nü kutlamak isteyenlere seslenelim: Çocuklar için ve daha iyi bir dünya için, hemen şimdi barış isteyin!

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Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı