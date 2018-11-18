Serdar Ali Çelikler: Lucescu ile olmaz

Şimdi sonuç şu: Türkiye, Uluslar Ligi’nde 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak B liginden C ligine düştü. Basit eleştiri şu: Lucescu ile olmaz.. (Gerçeklik payı var) Basit savunma da şu: Avrupa’nın en genç takımlarının başında geliyoruz, öğreneceğiz.. (Gerçeklik payı var ama bence çok az)

(…)

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İlk yarıda Çalhanoğlu’nun 2; Yunus Mallı’nın 1 net pozisyonunda golü bulamazsanız, sizden kalite olarak geride olsa da düzen takımı gelip sizi yeniyor.

Ne dersek diyelim Lucescu ile devam edilmeyecek belli ki.. Ancak santrfor-stoper ve kaleci gibi çok kritik 3 mevkii için bir çırpıda isim sayamıyorsak (familyacılar hariç) teknik direktör dışında da birçok eksiğimiz olduğunu kabul etmeliyiz.

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C Ligi’nden B Ligi’ne çıkarız çok sorun değil. Ama 2020 elemeleri için pek şanslı görmüyorum takımımızı..

Serdar Ali Çelikler’in yazısı