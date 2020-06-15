Serdar Ali Çelikler: Galatasaray psikolojik olarak bozuldu ve sezon finali geldi

G.Saray bence psikolojik olarak bozuldu ve sezon finali geldi. Marcao sakattı. Muslera eklendi. Luyindama zaten yok. Andone yokken Adem de cezalı oldu ve Donk da olmayacak haftaya. G.Saray yapısal olarak zirveden koptu mu ikinciliği falan hedefleyebilen bir kulüp değil. Trabzon ve Başakşehir de dahil kalan 7 maçı da kazansa bu G.Saray’a yetmeyebilir. Bu psikolojide yeniden ayağa kalkmaları da zor olabilir.

Haftaya Antep maçı sezonun devamı açısından da çok kritik. G.Saray’ın mental ve fizik açıdan hazır olmadığını da belirtelim.

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Serdar Ali Çelikler’in yazısı