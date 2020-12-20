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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Ali Çelikler: Bu evlilik devam edemez

Dünyanın her yerinde 6 maçta 4 mağlubiyet alan; son 4 maçında 10 gol yiyen ve 3 kez yenilen bir takımın hocası tartışılır- gönderilebilir-istifa edebilir.

Erol Bulut ile devam edilmemesi gerektiğini geçen haftaki mağlubiyetten sonra tüm hafta boyunca söyledim. Bunun sebebi, kayıplar değildi. Ümitsizlikti.

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Oyuna-hocanın bilgi ve beceri kapasitesine güvenmemekle ilgiliydi. Geçen hafta salı günü Emre Belözoğlu önderliğinde Samandıra’da bir toplantı yapıldı. Bulut’un da maç öncesi söylediği gibi herkes eteğindeki taşları döktü.

2 lig aşağıdaki takıma hafta içi 1-0 zor yenen takımın maçından sonra Bulut için yeniden “olmaz” dedim. Çünkü belli; takım hocadan ümidi kesmiş.

Zaten belli ki Erol Bulut da kafasında bitirmiş. Bu evlilik devam edemez. 

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Serdar Ali Çelikler’in yazısı

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