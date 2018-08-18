Serdar Ali Çelikler: Ali Koç yönetimi henüz sınıfı geçememiştir, Comolli ise hayal kırıklığıdır

3 Haziran’da Fenerbahçe taraftarı bir devrim yaptı. Bu devrimin öznesi Ali Koç’tu. 4 Haziran itibariyle saymaya başlarsak Ali Koç ve yönetiminin 45. günü doldu. Bu süre bir kritik yapmak için yeterli zaman.

Öncelikle Ali Koç ve yönetimi çok ciddi bir enkaz devraldı. Bu enkaz öyle altından kalkılması çok ama çok zor yük. Başkanın en büyük artısı bu tabloyu tüm şeffaflığı ile kamuoyuna açıklamasıydı. Mali tedbirler konusundaki çalışmaların da başarılı gittiğini sanıyorum. Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler’in yönettiği ekonomik kısmı başarılı ve iyi idare ediliyor. Daha da iyi idare edilecektir.

Reklam

Bu gelişmeler ışığında başkanın cebinden 50 milyon dolar vermiş olması asla yadsınamaz. Henüz 50 milyon dolarlık sponsorluğu göremedik ama yakındır. Diğer 50 milyon dolarlık uzun vadeli düşük faizli kredi ise oluşturuldu, aktarılmak üzere.. Özetle finans işi iyi işliyor.

… Finans, taraftar bağı ve amatör branşlarda başarılı olan Ali Koç yönetimi futbol takımı konusunda mevcut şartlarda iyi işler yapmış olsalar da henüz sınıfı geçememiştir. Comolli ise hayal kırıklığıdır. Dost acı söyler…

Reklam

Serdar Ali Çelikler’in yazısı