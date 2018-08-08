Serdar Ali Çeliker: İleride top tutamama sorunu ile maç kazanamazsınız

Hücumda top tutamama sorununa karşı belki Soldado’yu biraz daha önce alabilirdi. Ekici top kullanma konusunda Valbuena’dan biraz daha iyi olsa da gördük ki ayakta duramıyor. Bu şekilde giderse boşa yapılmış bir transfer olacak gibi duruyor. Hasan Ali, Skrtel ve Roman çok iyi oynadı. Isla gol de hata yaptı, çok top kaybı yaptı ama iyiydi. Yorulana kadar Dirar ve Valbuena iyilerdi. Elmas topu bilen çok iyi bir orta alan oyuncusu ama daha cesur olmalı, Barış Alıcı gibi..

Takımın tek şutunu atan adam oldu.. Bu kadar pas hatası ile ve ileride top tutamama sorunu ile maç kazanamazsınız. Bu sorun nasıl çözülür? Turun şifresi bu soruda. Bir kere Soldado muhakkak oynamalı. Giuliano ve Ekici böyle oynayacaksa oynamasınlar. Volkan da 37 yaşında artık bu tip hatalar yapmamayı öğrense iyi olacak. Yönetimi anlıyorum. Ama takıma iyi bir santrfor şart. Bir de sol ayaklı sol çizgi oyuncusu olabilirse fena olmaz.

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Serdar Ali Çeliker’in yazısı