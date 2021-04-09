Serdar Ali Çeliker: İdeolojisiz takım

Bir futbol takımının en başta bir ideolojisi olur. Takımı kuranlar ve teknik ekip önce fikri yapıyı kurarlar.

Erol Bulut’un bildiği tek ideoloji genetik olarak camiaya, yapısal olarak kadroya uygun değildi. Nitekim epeyce geç kalınmış bir karardan sonra Bulut ile yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu’ndan hemen bir mucize elbette beklemiyorduk. Ama bir ideoloji oluşturacak diye bekledik.

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Emre Belözoğlu acilen, hemen belli fikirlerden vazgeçmeli.

Kalan 8 maçta bir ideoloji görebilecek miyiz göremeyecek miyiz? Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük geleceği ile ilgili olarak bu sorunun yanıtına göre yanıt vereceğiz.

Serdar Ali Çeliker’in yazısı