Sercan Akcan: Geniş kadronun ekmeğini yeme vakti

Sakatlıklar, hastalıklar… Fenerbahçe’deki eksikler Erol Bulut’u yeni arayışlara itecek. Bu arayış, Ozan’ı sağ bekte oynatmakla da sonuçlanabilir ya da daha radikal bir kararla dizilişi değiştirmekle de! Geniş kadronun ekmeğini yeme vakti geldi.

Fenerbahçe kendi adına son yılların en iyi kadrolarından birini kurdu. Milli Takım dönüşü sakatlıklar, hastalıklar Erol Bulut’u yeni arayışlara itecek gibi. Genelde antrenörler ana formasyonlarını kolay değiştirmezler. Fakat Gökhan ve Nazım sakatlanınca Ankara’da Fenerbahçe’yi yeni bir formasyonla izleyebiliriz.

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Sercan Akcan’ın yazısı