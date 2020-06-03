Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serbest döviz fonlarında kesinti yüzde 15’e yükseltildi

Serbest döviz fonlarından tevkifat (kesinti) oranı yüzde 15’e yükseltildi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlarda, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak. Karar bugün yürürlüğe girdi.

Reklam

SON HABERLER

Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için yürüttüğü ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye’nin dahil olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...