Bacakları kesilen ‘Pamuk’la ilgili iki kişiye topu topu 809 lira ceza

Samsun’da ‘Pamuk’ isimli köpeğin bacakları kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili iki kişiye para cezası verildi. Gözaltına alınan üç kişi, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fotoğraf: AA

Havza ilçesinde 17 Kasım’da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ilçeye giderek ön iki bacağı dizlerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun’a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı. ‘Pamuk’, buradaki tedavisinin ardından HAYTAP’a ait Ankara’daki kliniğe götürülmüştü.

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Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü’nce ‘Pamuk’un sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, ‘hayvan sağlığı bakımını ihlal’ nedeniyle 181 lira, bacaklarını kesen komşusuna da ‘Cerrahi müdahale sadece veteriner hekimlerce yapılır’ gerekçesiyle 628 lira para cezası uygulandı.