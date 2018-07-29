Serbest bırakılan Filistinli aktivist Tamimi: Direnişimiz sürecek

Kuzeninin İsrail askerlerince başından vurulmasına tepki gösterdiği için sekiz aydır İsrail’de tutuklu olan 17 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi cezaevinden tahliye edildi.

Tamimi ilk açıklamasında “Direnişimiz sürecek” dedi.

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Tamimi ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto ederken, Tamimi’nin 14 yaşındaki kuzeni Muhammed, bir İsrail askeri tarafından yakın mesafeden başından vurulmuştu. Tamimi, kuzeninin vurulmasından birkaç saat sonra evlerinin bahçesine giren silahlı iki İsrail askerine karşı koymuş, tekme ve tokat atmıştı. O ana ait video kaydı sosyal medyanın gündemine oturmuş, genç kadın Filistin’de direnişin yeni yüzü ilan edilmişti.

Olaydan sonra tutuklu yargılanmaya başlanan Tamimi’nin, ‘ağır saldırıda bulunmak’, ‘askerleri görevlerini yapmaktan alıkoymak’ ve ‘tahrik etmek’ suçlarından 10 yıl hapsi isteniyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre, genç kadın ve annesi cezaevinden çıktıktan sonra İsrail ordusu tarafından getirildikleri Ramallah yakınlarındaki köyleri Nebi Salih’te kahraman gibi karşılandı.

Tamimi, Nebi Salih’te düzenlediği basın toplantısında, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdüreceğini söyleyerek, “Direnişimiz sürecek. Özellikle de eşit haklar için gösterdiğimiz direniş” dedi.

Genç aktivist şöyle devam etti: “Hapishane zor ve onur kırıcıydı. Ama orayı bir sınıfa çevirebildik. Umarım benim için yapılan kampanyalar cezaevindeki tüm çocuklar için devam ettirilir.”

Tamimi’nin babası Bessim Tamimi, kızının liseyi bitirmek için girmesi gereken sınavları cezaevinde geçtiğini ve bu süreçte diğer mahkûmların yardımıyla ders çalıştığını söyledi.

DHA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in bugün serbest bıraktığı Tamimi’yi telefonla aradı. Erdoğan’ın genç kadını cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik ettiği bildirildi.