Serbes yine ‘Alkollü değildim’ dedi: Kazaydı, herkesin başına gelebilir

Bir anne baba ve kızının ölümüne yol açtığı trafik kazasından ötürü hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes, karar öncesi, kaza sırasında alkollü olmadığını yineleyerek, “Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir” dedi.

Serbes’e, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’tan 13 yıl dört ay hapis cezası verilmişti.

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Soruşturma sırasında Serbes’in kaza sırasında alkollü olmadığı başta olmak üzere birçok beyanı resmi belgeler ve tanık ifadeleriyle yalanlanmıştı.

AA’nın haberine göre Serbes karar öncesinde kazada anne babası ve kız kardeşine kaybeden müşteki Ahmet Mert Özçelik’e yönelik olarak şunları söyledi: “Mahkemenin prosedürlerini bilmediğim için özür dileyememiştim. Ahmet Mert Özçelik’ten özür diliyorum. Ahmet senden özür dilerim. Benim yüzümden bütün aileni kaybettin.”

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Serbes şöyle devam etti: “Bu bir kazaydı. Bu kazayı düşünmediğim bir saniye bile olmadı. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Yol karanlıktı, öndeki aracı rampanın ardından gördüm. Alkollü değildim, kabul etmiyorum. Kaygan ve yağışlı olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Herkesin başına gelebilir. Çok üzgünüm. Ömür boyu bu olayın acısını yaşayacağım, takdir mahkemenindir.”

Duruşmada önceki beyanlarını tekrar eden Özçelik ise Serbes’in bu sözleri sırasında başını iki yana salladı. Özçelik karardan sonra da duruşma salonu önünde avukatlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Serbes’in avukatı Ayhan Baytekin, müvekkilinin teslim olduğuna dikkat çekerek, “Kaçma şüphesi yok. Kaza çevresel etkilerle meydana gelmiştir. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Diğer sanık Kenan Doğru’nun avukatı Murat Devrim Alparslan ise müvekkilinin taksirle adam öldürme suçunun faili olmadığını savunarak, arabayı onun kullanmadığını söyledi. Avukat, müvekkilinin beraatini ya da asgari sınırdan cezalandırılmasını talep etti.