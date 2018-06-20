Şentop’a göre Erdoğan seçim yenilerse tekrar aday olabilir: 24 Haziran ilk hakkı

AKP”li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim yenileme kararı vermesi durumunda tekrar aday olabileceğini, çünkü kendisinin 24 Haziran’da ilk dönem seçilme hakkını kullanmış sayılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Meclis çoğunluğu ile cumhurbaşkanının ayrı partilerden olması durumunda Erdoğan’ın seçimleri yenileyebileceğini gündeme getirmişti.

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16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliklerini hazırlayan ekipte yer alan AKP’li Mustafa Şentop da Meclis ile cumhurbaşkanı arasında ihtilaf olması durumunda çıkış yolununu seçim yenilemesi olduğunu dile getirdi.

Bu durumda anayasa gereği cumhurbaşkanının beşer yıllığına iki dönem için seçilmesi ise başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Çünkü cumhurbaşkanı ikinci döneminde seçimi yenileme kararı vermesi durumunda aday olamıyor. 2014’te ilk kez seçilen Erdoğan 24 Haziran’da makama gelirse ikinci döneminde olduğu için böyle bir uygulamada tekrar aday olamayacağı savunuluyor.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında konuyu Mustafa Şentop’a sorduğunu aktardı. Şentop’un yanıtı şöyle: “2007’deki ile bu cumhurbaşkanının sadece isim benzerliği var, adına başkan diyebilirdik. Ayrıca 101’inci maddeler de birbiriyle aynı değil, yeniden yazıldı. Tartışmalardan haberim var, bu cumhurbaşkanının (Erdoğan’ın) ilk hakkıdır…”