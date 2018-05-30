Şentop’a göre ‘aslolan tutuksuz yargılama’: Demirtaş’ın tutukluluğu ‘kullanılıyor’

AKP’li Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun seçim kampanyasının bir unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını öne sürdü.

NTV canlı yayınında Demirtaş’ın tutukluğu sorulan Şentop, bunun teorik ve pratik bir tartışma olduğunu belirtirken “Teorik olarak aslolan, tutuksuz yargılamadır” dedi.

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Hukuk sisteminin istisnai olarak tutuklu yargılamaya imkan verdiğini savunan AKP’li siyasetçi, Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tutuklu yargılanmadığını kaydetti.

Şentop, şöyle devam etti: “Böyle olsaydı tartışma anlamlı olabilirdi. Fakat zaten daha önceden tutuklanmış, Bir yıldan fazla zamandır tutuklu olan şahıs aday gösterilmiş. Aday gösterildiği için serbest mi bırakılmalı? Bu bir yolsa, 100 bin kişilik imzayla serbest bırakılsın tutuklular. Buradaki tartışma ancak Selahattin Demirtaş aday gösterildikten sonra tutuklanmış olsaydı anlamlı olurdu. Ayrıca Selahattin Demirtaş eş genel başkandı ama yeniden yapmadılar. Ona da mani yoktu. Buradaki mesele, bu tutukluluğu seçim kampanyasının bir unsuru olarak ortaya koymaktır, bunu kullanmaya çalışıyorlar.”

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Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu.