Şentop: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı zorunlu hale getiren bir durum yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin gündemdeki tartışmalara değinerek, “Sözleşmeden çıkmayı zorunlu hale getiren bir durum olduğu kanaatinde değilim” dedi. Meclis başkanı, ayrıca personel ve milletvekili dahil toplam 44 kişi de ‘corona’ tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şentop ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci ve 3’üncü Yasama Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

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Meclis başkanı, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik gündemdeki tartışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “‘Sözleşme kalkarsa kadına şiddet artar, sözleşme kalkmazsa kadına karşı şiddet artar’ bunların ikisi de yanlıştır. Bazı şeyler, ‘Sözleşmede şöyle yazıyor diye yapılıyor’, diyemeyiz. Kanun var ve aksayan bazı yönler varsa bunlar kanunda yapılacak değişiklikle giderilir. Sözleşmenin genel yaklaşımı konusunda, uluslararası sözleşmelerin hiçbiri sadece bir devletin perspektifi ile hazırlanmaz. Bizim perspektiflerimize aykırı olan düzenlemeler uygulamalar vardır. Biz tamamen kendi kültürümüze uyumlu bir sözleşme arayacaksak imzalayacak sözleşme bulamayabiliriz. Evrensel olan boyutları itibariyle bütün insanların itibar edeceği hususlar içinde mutlaka mutabakat sağlanmalıdır. Kadına karşı şiddet konusunda Türkiye çok adım attı, İstanbul Sözleşmesi’nin de katkısı olduğuna inanıyorum. Sözleşmeden çıkmayı zorunlu hale getiren bir durum olduğu kanaatinde değilim.”

‘Meclis’te 44 vaka’

TBMM’deki Covid-19 pozitif vakalara ilişkin de bilgiler paylaşan Meclis başkanı, şöyle konuştu: “Toplam 35 personelimiz ve dokuz milletvekilimizde Covid-19 tespit edildi. Dört milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. Beş milletvekilinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis’te toplam vaka sayısı 44.”