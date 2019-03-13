Şenol Kulaç: Sonuçlarının bir Maraş, Çorum, Madımak kadar korkunç olabileceğini hiç mi düşün(e)miyorsunuz?

Yıllardır bu olayların anılmasından bile rahatsızlık duyarken, yaptığımız yayınlar ile adeta kontrgerilla taktiği ile toplumu kamplaştırdığımızı, dostları kederlendirip, düşmanın ekmeğine yağ sürdüğümüzü göremeyecek kadar akıl ve izandan yoksun muyuz?

Görüntülerdeki sakillikten dolayı manevra yapıp ama taşıdıkları pankartlar diyerek kendimizi kurtarabilir miyiz?

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Demokrasi denen şeyin en saçma şeylerin bile savunulmasına -içinde suç ve şiddet barındırmadıkça- izin vermek olduğunu öğrenemedik mi?

Yıllardır yapılan gösterileri yasaklayarak, muhaliflere haklı-haksız sınırlandırıldıkları, haklarının gasp edildiği hissini kuvvetlendirerek ne kazanacağımızı sanıyoruz.

Ülkemizin bekası, kimse kusura bakmasın ama sandıktan çıkacak iki fazla oydan daha değerlidir.

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Yarın bir gün sorumluların ve sorumsuz ama halkı yönlendirme gücü elinde olanların fevri beyanlarına kapılıp, birileri kendilerinde hesap sorma gücü var zannıyla hesap sormaya kalkarsa ne yapacağız?

Bakınız bu, 15 Temmuz değil ki darbeci hain olduğu açık bir gruba karşı bir halk direnişi olsun. Sonuçlarının bir Maraş, bir Çorum, bir Madımak kadar korkunç olabileceğini hiç mi düşün(e)miyorsunuz?

Şenol Kulaç’ın yazısı