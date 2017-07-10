Şenol Güneş’ten Volkan Şen ve Burak Yılmaz’a ‘açık kapı’: Olumlu bakarım

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı kulübe transferi konuşulan futbolcular Volkan Şen ve Burak Yılmaz için “Ekonomik olarak, idari ve teknik olarak olumlu bakarım” dedi.

Volkan Şen’in Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

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Çin takımı Bejing Guoan forması giyen Burak Yılmaz’sa devam eden sezonda 11 maçta sekiz golle oynuyor.

‘Yetenekli oyuncular’

Yılmaz ve Şen’in yetenekli oyuncular olduğunu belirten Güneş şunları söyledi: “Zaten milli takıma alınmalarının sebebi sevildikleri için değil, yetenekli oyuncular oldukları için. Karakter itibarıyla da kamuouyunda anlatılmaya çalışılan kadar bir olumsuzlukları olduğunu düşünmüyorum. Evet hatalar yapmışlardır. Bizde olan oyuncu da, başka kulüpte olan oyuncu da hata yapıyor. Bütün mesele bunu sürdürüyor mu, sürdürmüyor mu? Alınıp alınmamasıyla ilgili de, gündeme gelirse o zaman konuşurum. Ama şu anda konuşulmuş değil. Bana gelen bir durum yok. Ama Türk oyuncu olarak, ekonomik olarak, idari ve teknik olarak olumlu bakarım.”

‘Kendimizi başka yerde niye zorluyoruz?’

Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bonservis bedeli ödeyerek oyuncu transfer etmenin güçlüğüne vurgu yapan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, bonservisi olmayan ve fiyatı uygun oyuncu kendileri için de uygunsa, “Kendimizi başka yerde niye zorluyoruz?” diye sordu: “O zaman onu değerlendirmek lazım. Bizim takımı bozacaksa asla almayız. Zaten öyle bir şeye izin vermeyiz. O yüzden taraftarlardan da beklentim şudur: Merak etmesinler. Bu camiada hiçbir oyuncu içine girdikten sonra, hata yapsa bile bunu sürdürecek durumda değildir. Geçmişteki ufak tefek hataları da onların üzerine yük bindirip mahkum etmek doğru değildir. Büyük camialara da bu yakışır. Bu hem kendi oyuncumuz, hem rakip oyuncu için. Biz, rakiplerle kavga ederek değil güzellikler yaşayarak yarışmak istiyoruz.”

Her iki oyuncuyla da ilgili net bir durum olmadığını belirten Güneş, idari ve ekonomik kısmın kendi dışında olduğunu ancak transferlere teknik olarak olumsuz bakmadığını yineledi.