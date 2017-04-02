Şenol Güneş’ten Ümit Özat’a: O fiziğine rağmen iyi deplase oldu, herhalde yine elimi öpmeye geldi 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında dördüncü hakeme itiraz ettiği bir pozisyonda yanına koşup kendisine tepki gösteren kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Ümit Özat için, “Teknik adam oradan buraya geliyorsa iyi deplase oluyor” dedi.

‘Futbolun güzelliklerini sunmayanları bertaraf etmek lazım’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği’nin sert oynadığını savunan Güneş, şunları söyledi: “Rakibin direnci vardı. Olağanüstü hırslı, her pozisyona koşan, topun olduğu bölgede kalabalıklaşmaya çalışan ve orada pozisyonun gereğiyse de faul yapan… Belki de 15 dakikada 15 faul yaptılar. Biz de zaman zaman yapmaya çalışınca gerginlikler oldu. Futbol oynanmadı. Şunu söyleyeyim; futbol akıcılığını, güzelliklerini sunmayanları biraz daha bertaraf etmek lazım. Ama bunu kötü niyetle yaptığını söylemiyorum. Bazen futbolun da agresifliği vardır ama kör dövüşünde oynanan bir oyun seyir zevki vermez. Ha seyir zevki versin diye rakip hiç girmesin demiyorum. Oyunun ilk bölümünde, zaman zaman buradaki bazı maçlarda da oldu. Karabükspor maçında Adriano bir sarı kart gördü. İlk pozisyon, normal girdi, ayağını uzattı, tak sarı kart daha oyunun başında. Burada oluyor, tamam sakin ol diyor. Ne sakin ol! O da kart görsün. Hakemi eleştirmek için değil bir kriteri anlatmaya çalışıyorum. Burada sertliği ve oyunu bozmayı düşünen oyuncuya bir daha yapma demek yerine kartı ona göster.”

‘Herhalde yine elimi öpmeye geldi’

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşma sırasında kendisine tepki gösteren kırmızı-siyahlı takımın hocası Özat’ın, “Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce gider elini öperim” sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Saha içinde gerginlik de olabilir doğru ama teknik adam oradan buraya geliyorsa iyi deplase oluyor. Yani aslında deplase olmayı çok güzel yapıyor. Benim de tabii saha içinde itirazlarım oluyor. Ama bir alandan öteki alana gidiyorsanız, mesela kaleci kaleden çıkıp santraya gelirse kart gösterirler. Ona göstersinler demek istemiyorum. O fiziğine rağmen oradan buraya geldi, ben gidemedim oraya. Herhalde yine elimi öpmeye gelmiştir.”