Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Şenol Güneş’ten 8 Mart’ı ‘bahane edip’ ilk 11’i soran muhabire: Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos’la karşılaşacak Beşiktaş’ın ilk 11’ini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bahane edip öğrenmek isteyen bir muhabir, teknik direktör Şenol Güneş’ten istediği yanıtı alamadı.

‘Bayanlar takımı olmadığı için açıklayamayacağım’

Fotoğraf: bjk.com.tr

Güneş, karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında gelen, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çok önemli bir gün. Bugünde taraftarlarımıza ilk 11’i açıklar mısınız?” sorusuna “Açıklarım da, bayanlar takımı olmadığı için açıklayamayacağım” karşılığını verdi.

‘Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım’

Muhabirin, “Hiç olmazsa futbolcuların eşleri bir mutluluk yaşasın hocam” diyerek gerekçelendirdiği bu soruyu yanıtsız bırakan tecrübeli teknik direktör, basın toplantısını, “Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım. Onları yanımıza alıp öyle soru soralım” ifadeleriyle sonlandırdı.

SON HABERLER

‘Birlikte güçlü’: Kadınlar, İstiklal Caddesi’nde ‘Kahkahada hayır var’ dedi

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) tüm kadın ve translara yaptığı çağrıyla düzenlenen ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ‘Kadın, yaşam, özgürlük”, ‘Jin, jiyan, azadi’, ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor’, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ ve ‘Hayır hayır demektir’ sloganlarıyla yapıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...