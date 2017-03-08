Şenol Güneş’ten 8 Mart’ı ‘bahane edip’ ilk 11’i soran muhabire: Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos’la karşılaşacak Beşiktaş’ın ilk 11’ini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bahane edip öğrenmek isteyen bir muhabir, teknik direktör Şenol Güneş’ten istediği yanıtı alamadı.

‘Bayanlar takımı olmadığı için açıklayamayacağım’

Güneş, karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında gelen, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çok önemli bir gün. Bugünde taraftarlarımıza ilk 11’i açıklar mısınız?” sorusuna “Açıklarım da, bayanlar takımı olmadığı için açıklayamayacağım” karşılığını verdi.

‘Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım’

Muhabirin, “Hiç olmazsa futbolcuların eşleri bir mutluluk yaşasın hocam” diyerek gerekçelendirdiği bu soruyu yanıtsız bırakan tecrübeli teknik direktör, basın toplantısını, “Kadınlarımızın arkasına sığınmayalım. Onları yanımıza alıp öyle soru soralım” ifadeleriyle sonlandırdı.