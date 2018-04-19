Şenol Güneş’in başına beş dikiş: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, olaylar nedeniyle tatil edildi. 15 kişi gözaltına alındı.

İlk yarıda tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun iki kez dururken, 0-0 devam eden karşılaşmanın 57’nci dakikasında oyun bir kez daha durdu.

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Beşiktaş’ın yedek kalecisi Tolga Zengin, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in başına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti.

Güneş, şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri Güneş’e buz torbasıyla müdahale ederken, Beşiktaş soyunma odasına gitti.

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Soyunma odası koridorlarında arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular sahada bekledi. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da hakem odasına gitti ve burada bir toplantı gerçekleştirdi.

Hakem maçı tatil etti, başına beş dikiş atılan Güneş sedyeyle ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Güneş’e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.

Hastanede bir açıklama yapan Prof. Dr. Yunus Aydın: “Bu gece emniyet amaçlı hastanede kalacak. Hayati bir tehlike yok. Kontrol amaçlı tutuyoruz. Yarın göndereceğiz.”

Beşiktaş karşılaşmaya, Pepe’nin 30’uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi devam ediyordu.

Eşleşmenin Vodafone Park’ta oynanan ilk ayağı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.