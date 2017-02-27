Şenol Güneş’e göre ‘yarış devam ediyor’: Galatasaray’ı böyle bir dönemde yakalamanın avantajını değerlendirdik

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, “Derbiyi kazanıp şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak bizi mutlu etti” dedi.

‘Gurur duymaya devam etmek istiyorum’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın kazanmaya mutlak ihtiyacı olduğunu belirten Güneş, şöyle devam etti: “Onlar için olmazsa olmaz bir maç anlayışı vardı. Ama maçtan önce söylediğim gibi ligin 22’nci haftasının bir maçıydı. Bir lig maçı sadece. Kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Ama derbiyi kazanıp şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak bizi mutlu etti. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum ve gurur duymaya devam etmek istiyorum. Asıl önemli olan bence o. Sadece gurur duyup da orada durmak doğru değil. Disiplinli oynadılar. Oyun disiplini içinde görevlerini yapmaya çalıştılar. Sadece biraz teknik becerilerine uygun, daha iyi hücuma çıkabilirdik. Pas hatalarımız oldu, rakibin de baskısı vardı ama çok iyiydiler. Taraftar sayısı azdı ama kalitesi fazlaydı.”

‘Böyle bir dönemde Galatasaray’ı yakalamanın avantajını değerlendirdik’

Sarı-kırmızılıların zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, “Çok yetenekli, yıldız oyuncuları var. Yeni bir hocaları var. Arayışları da var. Biz böyle bir dönemde Galatasaray’ı yakalamanın avantajını değerlendirdik. Dediğim gibi lig yarışı devam ediyor. Bugün için mutluyuz” diye konuştu.

‘Yynadığımız futbolla kazanıp üç puan almalıydık’

Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladıklarına dair görüşleri değerlendiren Güneş, şunları söyledi: “Futbol konuşularak zenginleşiyor. Herkesin konuşma hakkı, bilgisi olabildiği için değerli. Herkes bir şeyler söyleyebilir, herkes de haklıdır. Dolayısıyla kimseye haksız diyemezsiniz ama ben o tarafında değilim. Futbolun sohbet tarafı, keyifli tarafı, iddia tarafı, yorum tarafı. Maçtan önce işte yenilsek şöyle olurdu, yensek böyle olurdu, bunlar sadece yorum ve tartışma konusudur. İşin gerçeği, biz oynadığımız futbolla kazanıp üç puan almalıydık, onu yaptık. Çıkarken oyunculara da söyledim. Biz ne yapacağımızı düşüneceğiz. Bittiği zaman ne yapacağımızı düşünürsek zaten yapacağımız işi unuturuz.”

‘Bir maçta her şey bitmiyor’

“Biz şu anda sadece diğer takımlardan öne geçtik ama arkamızda Başakşehir var” diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligin en başarılı takımlarından bir tanesi. Oldukça istikrarlı gidiyor. Lig yarışına baktığınız zaman, bugün Başakşehir ikinci durumda yarışıyor. Diğer takımların ikincilik şansı yok mu? Onu yakalayacaklar. Yakalamalı zaten. Lig öyle bir yarış. Arkadan gelen takımlar var. Bir maçta her şey bitmiyor. Kaybettik, her şey bitti dediğin anda elindeki değerleri de kaybedersin. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz geriye bakarak değil, yakalanmamak için daha iyi olmalıyız. Kendi oyunumuzu geliştirmeliyiz. Oyun adına en güzel şeyleri sunmalıyız. Bugünkü oyunlarımzı beğeniliyorsa, yarın da aynı şeyi yaparsak bir gün eleştiri gelir.”

‘Benim için de, onlar için de güzel bir imtihandı’

Takımın bugünkü oyununu disiplin açısından olumlu bulduğunu dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü, “Ama oyun ve pozisyon zenginliği açısından kısırdı. Fenerbahçe maçında da bunu kısmen yaptık ama bu maçata biraz daha ofansif oyuncularla savunma oynamaya çalıştık. Benim için de, onlar için de güzel bir imtihandı. Aynı oyuncuların takım savunmasıan yardımcı olabileceğini bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

‘Baskısı fazla olan bir düzenimiz var’

Güneş, “Galatasaray ve Fenerbahe ligden koptu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Koptu diye bir şey yok. Tabii çok geride kaldılar ama dediğim gibi zorlamaları gerek. Önlerinde bir Başakşehir var. Onlar için söylüyorum. Bizim için de arkamızda Başakşehir var. Onların arkasından da takımlar geliyor. Bıraktığınız zaman yarın Avrupa kupalarını kaybedebilirsiniz. Ama sadece şampiyonluğu göstererek futbol oynamak doğru değil. Bu yanlışı yapıyoruz. Onun için çok hata yapılıyor. Şampiyonluk yarışı bitti, her şey bitti, haydi seneye. Yok öyle bir şey. Futbolcu kendini geliştirecek, kulüp kendini yenileyecek. Doğru işler yapacak. Bu bizim için de geçerli ama biraz baskısı fazla olan düzenimiz var. O yüzden hem yönetimler hem antrenörler hata yapmaya devam ediyor.”