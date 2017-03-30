Şenol Güneş’e göre ‘yabancı kuralı’ tartışmasında ‘aktörler’ sessiz kaldı: Antrenör ve oyunculara o yetkiyi vermedik 

Yabancı futbolcu sayısına sınırlama getirilmesine dair süren tartışmayı ‘normal bulmadığını’ belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İşin aktörleri” dediği antrenör ve futbolcuların bu konuda sessiz kalmasından yakındı.

‘Susturulan antrenör ve oyuncular başarılı olamaz’

Basın toplantısında gelen bir soru üzerine, ‘yabancı kuralı’yla ilgili düşüncelerini daha önce açıkladığını, kulübün görüşlerini de bildiğini dile getiren Güneş, şunları söyledi: “İnsanın düşüncelerinde, fikrinde değişiklik olacaktır. Açık olmak, konuşmak çok önemli. Düşünecek, konuşacak, yapacağız. Hata olursa düzelteceğiz. Susturulan, bastırılan antrenör ve oyuncular başarılı olamaz. Maalesef ben de dahil bazen kabuğumuza çekilmek istiyoruz. Burada hatırlarsanız bir gün, ‘Biz fikri ve vicdanı hür bir milletiz’, Atatürk de böyle söylemişti. Doğrusu da budur. Serbestçe düşüncemizi söylememiz gerekiyor. Bu özgür toplumlarda olmazsa olmazdır. Sadece sporda değil her alanda olması gerekiyor. Ama hata yapıyorsa değişmesi, özür dileyip hatayı kabul etmesi gerekir. İnsanlar doğduğunda ya da çocukluğundaki bilgilerle yaşamıyor. Hep yeni, taze bilgiler geliyor. Ben başlangıçta söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bu kadar yabancıya Türkiye’nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Benim doğrularım olarak söylüyorum ben bunu. Türk futbolunda şu anda yabancı serbestliğinin bu kadar olmasını doğru bulmadığımı söyledim.”

‘Yapısal reform gerekli’

“Bu değişebilir mi, değişebilir” diyen tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol adına konuşuyorum; Türkiye, Avrupa Birliği’nde İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerle aynı boyutta, aynı yaşam tarzında olduğu zaman girip çıkmalar, oyuncu gidip gelmeleri normalse, o zaman serbest olsun. Yani tek taraflı kayıplar olsun istemem. Ama şu anda bir takım yaptırımlar olmalı. Bunlar kulüplerin isteklerine değil, futbolun geleceğine uygun olmalı. Şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum. Kulüp yapıları değişmeli bir defa, yapısal reform gerekli. Kulüp sahipleri kulüplerin ekonomik yapıları değiştiği zaman zaten bunlar olur. Biz geçici çözümlerle, kulüpleri de kısmen memnun eden bir anlayışla yapıyoruz. Önce yabancı diyoruz. Sonra yerli oyuncuların çıkması için teşvik verilsin, oyuncu yetiştirirlerse çok para kazanırlar diyoruz. Ama sonra uygulamada rakamlar değişiyor. Bu sefer herkes işin kolayını seçiyor.”

‘Oyuncular ve antrenörler sessiz kaldı’

Yabancı sınırlamasına dair alınmış bir karar varken değişikliğin tartışılmasını doğru bulmadığını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: “Yabancı sınırlamasının şu gün itibariyle konuşulmasını da normal bulmuyorum. O başlı başına olay. Çünkü zaten bir karar almışsınız. Bu kararı niçin aldınız? Ya ben bugün bir karar aldım, yarın maç oynamayacağım. Sonra vazgeçtim oynayacağım. Öyle bir şey yok. Bir şey düşünülür, planlanır, sonra uygulamaya konur ve karşılığı beklenir. Zamandır bu. Öğrenmek, başarı, bunlar zaman ister, emek ister. Verdik mi? Yok. Bu tek başınıza yaptığınız bir iş değil. Birlikte yapıyoruz. Kulüpler var, oyuncular var. Ama burada tabii oyuncular ve antrenörlerin sessiz kaldığını düşünüyorum. Onlar da haklılar. Çünkü onlara o gücü ve yetkiyi vermedik. Bugün işin aktörleri antrenör ve oyuncular. Özellikle oyuncuların fikrini almak gerekir. Onlar da yaptırım hakkını kullanmalı. O başka bir platform ama şu andaki yapılan konuşmayı doğru bulmuyorum.”

‘Üretim yapamıyorsunuz’

Yabancı oyuncu transferinde sayının düşürülüp bazı kriterler koyulmasından yana olduğunu yineleyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, “Türk oyuncuların oynaması için de başka bir değerlendirme yapılabilir. Bu ayrı bir panel konusudur. Bir defa üretim olacak. Üretimi siz yapmıyor, yapamıyorsunuz” diye konuştu.