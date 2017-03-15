Şenol Güneş’e göre övgüler yergilere ‘zemin hazırlıyor’: Beraberlikte bile takım karışıyor, rakipler çok iyi oluyor 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor basınında siyah-beyazlı takım hakkındaki ‘abartılı’ övgülerin, olumsuz eleştirilere zemin hazırladığını savundu.

Güneş, siyah-beyazlıların yarın Olympiakos’u Vodafone Arena’da konuk edeceği Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

‘Madem finalde getirdin, şampiyon yap bizi’

Tecrübeli teknik direktör, “UEFA, Beşiktaş, Schalke, Lyon ve Manchester United için ‘Bu dört takımdan biri sizce şampiyon olabilir mi?’ diye sordu. Diğer 12 takımı değil sadece bu dört takımı paylaşma gereği duydu. İç dinamiklerimiz dışında Avrupa’dan da böyle bir yansımanın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yapılan işin övgüye değer olması sevindirici ama bizim işimiz o değil. Biz oynadığımız oyunla, aldığımız sonuçlarla tabii ki övgüyü hak etmez isteriz ama henüz ortada bir şey yok. UEFA dört takım arasında göstermişken keşke birinci gösterseydi de hiç oynamasaydık. Bazen konuşurken ‘Bu takımı herkes finalde görmek istiyor’ deniyor. Madem finalde getirdin, şampiyon yap bizi. Orada ne tutuyorsun bizi? Bu tip konuşmalar işin sohbet tarafı. Zorluklar var. Önümüzdeki engelleri iyi görür de aşarsak zaten gideceğimiz yol oralar olur ama Beşiktaş için şu anda şu olur, bu olur demek yerine ilk maçımız, yarınki maçımız çok önemli. Final diyoruz, önce bir çeyrek finali yakalayalım. Ondan sonra ne olur Allah kerim.”

‘Bir beraberlikte takım karışıyor, rakipler çok iyi oluyor’

“Uzağa bakarken önümüzü görmezsek sıkıntı yaşarız” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Ülkemizde bizimle ilgili çok şey yazılıp, çiziliyor. Hatta fazlasıyla yazılıp çiziliyor. Sonra bir maç aksilik oldu mu bu sefer tam tersini yazmaya başlıyorlar. Ona da bir zemin hazırlanıyor sanki. Oradan çok sorunlar çıkıyor ortaya birden bire. Mesela maç kötü bitiyorsa, beraberlik veya mağlubiyet, Beşiktaş’ın beraberliği bile o kadar kötümser bir tablo çiziyor ki. Takım karışıyor, rakipler çok iyi oluyor, futbol değişiyor. Onun için biz hep iyi olmak, kazanmak durumundayız. O övgülere de layık olmak istiyoruz.”